馬場密探048｜「嘉應高昇」寫下歷史
更新時間：18:03 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:03 2026-02-22 HKT
香港馬王「嘉應高昇」於今日寫下歷史，不但輕易以三個多馬位衛冕香港速度系列次關，國際一級賽女皇銀禧紀念盃，更以一分十九秒三六刷新場地紀錄，而且最重要是其連勝十八場，成為香港賽馬史上新紀錄。
馬主梁錫光賽後眼泛淚光，並且雙手合什感謝所有支持「嘉應高昇」的人：「『嘉應高昇』能夠打破紀錄，真的很開心、很開心。其實我賽前真的很緊張，已經兩日沒有睡覺，現在終於放下心頭大石，心情大為放鬆。我真的很感謝所有支持『嘉應高昇』的馬迷及朋友，多謝晒！」
