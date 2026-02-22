馬場密探048｜「閃電小子」大熱響頭炮
更新時間：13:41 2026-02-22 HKT
今日沙田馬場頭場四班一千米直路賽，潘頓策騎的大熱門「閃電小子」輕鬆取勝，打響頭炮。
賽後練馬師文家良說：「『閃電小子』在從化試的兩課草閘表現很好，但回港試的一課泥閘則表現平平，想不到今仗初出可造出快時間取勝，表現令我頗驚喜。希望此馬勝後可保持良好狀態，之後繼續交出好表現。」
