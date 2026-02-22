Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「閃電小子」大熱響頭炮

馬圈快訊
更新時間：13:41 2026-02-22 HKT
發佈時間：13:41 2026-02-22 HKT

今日沙田馬場頭場四班一千米直路賽，潘頓策騎的大熱門「閃電小子」輕鬆取勝，打響頭炮。

賽後練馬師文家良說：「『閃電小子』在從化試的兩課草閘表現很好，但回港試的一課泥閘則表現平平，想不到今仗初出可造出快時間取勝，表現令我頗驚喜。希望此馬勝後可保持良好狀態，之後繼續交出好表現。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
20小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
18小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
18小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
6小時前
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
4小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT