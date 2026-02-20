馬場浮世繪｜「歡迎再來」劍指金莎軒錦標
更新時間：19:27 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:27 2026-02-20 HKT
去年十一月美國舉行的一級賽育馬者盃短途賽，勇奪亞軍的「敢想像」，已於早前在沙地阿拉伯贏出二級賽維雅德泥地短途賽。至於當時以兩個多馬位輕勝而回的「歡迎再來」，其練馬師杜正龍表示，該駒將遠征杜拜，出戰下月二十八日美丹馬場舉行的國際一級賽金莎軒錦標，此駒目前正在佛羅里達州的Palm Meadows訓練中心操練。杜正龍表示對其操練走勢十分滿意，暫時該駒擬於下月十三日離開美國運往杜拜，希望屆時能取得佳績。
今次是「歡迎再來」第二次遠征，此駒於二四年在沙特打吡不敵日本馬「青春永駐」跑第三，之後牠集中跑短途賽，演出較前更佳，如今牠出戰杜拜，肯定會成為金莎軒錦標大熱門。
文傑
