艾兆禮「星際快車」「穿甲金鷹」

馬圈快訊
更新時間：17:38 2026-02-20 HKT
發佈時間：17:38 2026-02-20 HKT

騎師艾兆禮手風持續暢順，昨日賀歲賽馬日，他策騎「友瑩仁」一放到底，贏得今季第二十八場頭馬，周日沙田賽事，其六匹坐騎依然具實力，他昨今晨接受查詢時表示，對「星際快車」和「穿甲金鷹」兩駒的機會最感樂觀。

星際快車爭三連捷

「星際快車」剛戰贏出三級賽洋紫荊短途錦標。
蔡廄「星際快車」剛戰越級挑戰成功，贏出三級賽洋紫荊短途錦標，賽後其評分大幅調升十四分，周日此駒列陣二班一千米直路賽，騎者認為仍有機取得三連捷。「上場『星際快車』贏得出色，起步順並領放，沿途走勢輕鬆，末段發力時即拋離對手，即使賽後加分，今次需要多負十七磅上陣，勢將對其爭勝構成壓力，但馬兒始終新勝猶勇，而且本身特擅跑直路賽，同場對手亦有幾駒是蹄下敗將，所以『星際快車』臨場跑出水準，仍有機會再捷。」他說。

穿甲金鷹持續進步

「穿甲金鷹」剛戰初跑千四米排十四檔後上得第四。
對於列陣第十場三班千六米的「穿甲金鷹」，艾兆禮則表示即使該駒今季上陣三次未嘗上名，但演出一直續有進步，剛戰初跑千四米，排在十四檔仍後上跑第四，如今進一步增程跑千六米，冀望進度上令其勝任，並且進一步跑得更接近，走入前列歸來。

文傑

