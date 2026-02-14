馬場密探048｜「暴風一族」後上開齋

今日沙田馬場送歲戰，頭場四班千二米，岀現四駒衝刺鏡頭，結果桂福特馬房的「暴風一族」，終點前力壓「非凡時刻」險勝，爆出十五倍冷門贏馬。「暴風一族」上季至今一直沒有表現，早前轉投桂廄後，上場在谷草千二米後追接近，今午轉戰沙田即贏馬開齋。

「暴風一族」馬主那些年團體成員楊毅、黃展亮及凌志昌賽後一同接受訪問，楊毅說：「『暴風一族』上場轉倉初出，桂福特對我們表示谷草千二米路程稍短，熱身後今場再出會更好。今場賽前所見，『暴風一族』毛色比之前靚，馬兒比前更開心，馬匹開心是最重要。」馬主黃展亮說：「桂福特練馬很細心，常常向我們緊密地更新馬兒的近況，十分勤力，我們對練者很有信心。」凌志昌說：「賽前我們覺得『暴風一族』跑入位置已經很好，現時勝出，當然額外開心。」

