馬場浮世繪│姚本輝回港督戰 「時間」啱啱好

對上兩期賽事，姚本輝因身在澳洲出席馬匹拍賣會而未有入場，今晚谷戰他親自在場督戰，即在頭場憑「時間寶」取勝；賽後馬主之一鄧明的女兒鄧仿淇與好友蔣嘉琦齊齊拉頭馬，分享喜悅。

「時間寶」今季轉投姚廄後，頭幾仗跑千二米止於跑近，上仗增程至泥地一哩跑獲季軍，今晚配金誠剛轉戰谷草一哩，結果順利重開勝門。賽後姚本輝說：「『時間寶』現時跑千二米不夠快，所以我部署牠跑谷草一哩，自從帶了開縫眼罩後，其走勢有明顯進步，相信升上四班孭輕磅仍然有競爭力，而且跑沙田、谷草也可應付。不過，既然牠今仗在跑馬地勝出，應會優先部署再跑谷草。」

