「自強不息」抽八檔

馬圈快訊
更新時間：17:24 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:24 2026-02-11 HKT

文家良訓練的「自強不息」勝出去年韓國短途錦標為港爭光後，雖然獲得美國育馬者盃的入場券，但馬主王宗彥和文家良決定遠征沙特，出戰周末泥地千二米二級賽維雅德泥地短途錦標。「自強不息」目前在沙特積極操練，文家良、馬主王宗彥和其家人，打氣團隊都已經抵達當地，為馬兒打氣。

今早「自強不息」在沙特快跳，馬兒抽到八檔，文家良今早五時先去隔籬營睇馬，然後去沙圈細心觀看該駒快跳，馬兒走勢暢順，可見漸適應水土。

（相片來源：文家良和馬主王宗彥提供）

陳嘉甜

