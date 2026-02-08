Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「數字天文」大熱捧銀瓶

今日賽事重頭戲，三級賽百周年紀念銀瓶，羅富全馬房的「數字天文」被捧成一點七倍大熱門，結果其演出沒有令捧場客失望。「數字天文」今仗憑藉輕磅之利，起步後即順利搶岀領放，入直路後即使受到對手挑戰，依然猶有餘勁，率先衝過終點，此駒至今已贏得兩場頭馬，勢將是今屆打吡爭勝分子。

賽後「數字天文」練馬師羅富全說:「『數字天文』今場一出閘有其他馬鬥燒，我都有點擔心，好彩負輕磅有點着數，今仗沿途放鬆去走，順利取勝。」

騎師梁家俊說:「我十分榮幸可以騎到『數字天文』，我要多謝練馬師羅富全和馬主們的信任。『數字天文』在持續進步中，此馬很均速大步，可以守在較前位置跑，追馬亦可，最重要是讓馬匹放鬆去跑，四歲馬系列次關三月一日香港經典盃，面對「小鳥天堂」等強敵，我們會全力以赴爭取勝利。」

周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
