馬場密探048｜「幸運奇兵」大熱取勝

更新時間：14:16 2026-02-08 HKT
發佈時間：14:16 2026-02-08 HKT

廖康銘馬房的「幸運奇兵」，上場初岀即在田草千二米跑第三，今日此駒第二次上陣即增程跑千四米，且排在十三檔，可是牠仍克服難度，在騎師霍宏聲胯下大熱門輕勝而回，顯示其確具質素。廖廄亦繼續在練馬師成績表上領先。

「幸運奇兵」馬主梁文謙說:「『幸運奇兵』上場在港初出，走勢不錯。今場再出，由於排十四檔的關係，所以我都有少少擔心，很開心馬兒可以順利取勝。『幸運奇兵』是『幸運馬主』的曾孫，因此前駒今場取勝，對我們一家人來說，更別具意義。」

「幸運奇兵」身價為95,000紐西蘭紙，在New Zealand  Karaka Sales 購入，經過agent 介紹而投得，此馬是前一級賽盟主「幸運馬主」的曾孫仔。

今場「幸運馬主」馬主梁啟徽以「幸運奇兵」做馬膽，投注十元，中了三重彩，贏馬又赢錢呢。
 

周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
2026-02-08 19:15 HKT