馬場密探048｜「非惟僥倖」破紀錄勝出
更新時間：20:22 2026-02-04 HKT
發佈時間：20:22 2026-02-04 HKT
發佈時間：20:22 2026-02-04 HKT
第三場二班一六五○米岀馬八匹，但仍然爆冷收場，姚厩全場最冷的「非惟僥倖」早段守在第二位，入直路即越過「太陽勇士」勝出，「非惟僥倖」今季易主後，已取得兩冠一亞，表現甚佳。
「非惟僥倖」今晚勝出第三場二班一六五○米，造出1.37.74快時間，打破「木火兄弟」在二班一六五○米所造1.37.90。馬主姜炳輝說：「我非常開心，估不到『非惟僥倖」如此有鬥心，由頭放到，令我喜出望外，希望馬兒保持健康，發展下去。「非惟僥倖」賠率冷落，賽前我對馬兒的信心不大，因此今場勝出，我特別高興。回想起當初我投標此馬時，只是抱有平常心，沒有想過牠可以表現如此好，真是喜出望外。」
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
12小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT