廖事如神│「棒棒糖」勝程翻尋味

經典系列首關經典一哩賽名花有主，「小鳥天堂」以驚人後勁奪冠。直路上馬匹一度受阻，最後仍能取勝，表現令人喜出望外。 後段場次，另有「一生好彩」及「綠野飛馳」兩匹四歲馬勝出，今屆經典系列賽至今仍充滿變數。

第一場四班千二米的戰馬水準較參差。掛頭牌「寶成智好」只是五十四分馬，令今場實質只為「四班半」賽事。「棒棒糖」今季於同程贏馬，當時亦是排一檔，今場形勢相若，有望重溫好夢。此駒210場次初跑谷草，全程守好位而力壓亞軍「細水長流」。後駒及後兩度上名，轉戰田草更補中，伸算賽績水準不俗。「棒棒糖」近來頻轉程，表現失色可理解，是次回師勝程屬爭勝要角。「好精神」今季數度跑近，上仗僅輸頸位告負，處現評分具條件贏馬。「駿馬之寶」今季此程三度入Q，狀態良好，遇偏弱組別勢必拼個明白。自購馬「傳承效應」已大幅下調二十分有多，最近試大閘後勁不俗，隨時爆出冷腳。

第二場四班千二米。「決一劍」上季兩度於同程勝出，惟升班後表現僅屬平穩，季初兩度於泥地上陣望有突破卻未如人意，其後回師谷草即露腳影，於211場次負頂磅衝入前四，證明居四班仍有些微班利，本身過往行圈較緊張，近來天氣清涼有助穩定情緒，今場強配布文兼排檔大幅轉佳，結合班底有望再響勝鼓。「維港激流」上季尾贏得出色，但評分大增後難以承接，今季勤跑後分數下調，開始進入評分有利區域。「良駒好友」六歲卻無老態，晨課步大力雄，近仗已於谷草贏馬難忽視。「天下寵兒」一向難出頭，但勝在性格忠心時常追近。

廖浩賢精選

第一場 7 棒棒糖 2 好精神

4 駿馬之寶 10 傳承效應

第二場 1 決一劍 2 維港激流

6 良駒好友 7 天下寵兒