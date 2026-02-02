周俊樂為外父女友兩駒爭勝
更新時間：14:11 2026-02-02 HKT
發佈時間：14:11 2026-02-02 HKT
本周三谷草賽事，焦點之一相信落在本地騎師周俊樂能否為第五場四班一哩的「翠兒威威」和第七場三班千二米「沙井之友」建功，事關「翠兒威威」馬主是周俊樂的未來外父陳橋森；而陳橋森和女兒陳翠盈兩父女也是「沙井之友」所屬的沙井之友團體成員。
早前（1月7日）快活谷賽事，周俊樂為「翠兒威威」開齋兼捧走香港會挑戰盃後，賽後與陳橋森齊齊吻賀陳翠盈，令女友十分開心，成為當晚的馬經頭條新聞及馬圈一時佳話。相信周俊樂今期都希望能再為未來外父和心愛的女朋友建功，拼盡為「沙井之友」及「翠兒威威」爭取佳績。
