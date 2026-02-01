馬場密探048｜「火悟空」麥文堅起孖

姚廄的「火悟空」今季屢次搏失，但今午改配近期手風甚順的愛爾蘭騎師麥文堅，即使排十二檔，仍不足以構成障礙，輕易彈離對手勝出，騎者今日亦起孖而回。

廿二歲愛爾蘭騎師麥文堅今日憑「八仟好運」及「火悟空」起孖，手風大順，第七場賽後練馬師姚本輝說：「『火悟空』今場的頭馬，歸功於騎師麥文堅今場發揮一流，大大提升此馬今場的勝算。『火悟空』雖然年紀輕輕，但各方面都表現得很成熟，他非常具潛質，前景秀麗。我希望『火悟空』不要加太多分，下場我會部署牠再爭贏馬路程田草千六米，希望再交出好成績。」