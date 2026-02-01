馬場密探048｜「跨境駿馬」大熱開勝門

今日沙田第四場四班千二米，今場縮程出擊的蔡廄「跨境駿馬」，在潘頓胯下大熱打開在港勝門。

賽後「跨境駿馬」馬主吳海波說：「我十分多謝蔡約翰和潘頓，『跨境駿馬』是中長途馬，馬兒仍然很年輕，只有三歲，因此今場蔡約翰安排牠縮程去跑，今場末段贏得非常驚險，我有十秒不敢呼吸，真是睇得我非常緊張，潘頓發揮出色。每一位馬主的夢想是希望有馬參與，甚至贏打吡，『跨境駿馬』有二千米力，牠下年四歲，希望可以持續進步，可以染指打吡。」