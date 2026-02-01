Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「跨境駿馬」大熱開勝門

馬圈快訊
更新時間：14:45 2026-02-01 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-01 HKT

今日沙田第四場四班千二米，今場縮程出擊的蔡廄「跨境駿馬」，在潘頓胯下大熱打開在港勝門。

賽後「跨境駿馬」馬主吳海波說：「我十分多謝蔡約翰和潘頓，『跨境駿馬』是中長途馬，馬兒仍然很年輕，只有三歲，因此今場蔡約翰安排牠縮程去跑，今場末段贏得非常驚險，我有十秒不敢呼吸，真是睇得我非常緊張，潘頓發揮出色。每一位馬主的夢想是希望有馬參與，甚至贏打吡，『跨境駿馬』有二千米力，牠下年四歲，希望可以持續進步，可以染指打吡。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
5小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
7小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
2026-01-31 14:35 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
2026-01-31 14:00 HKT
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
21小時前
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
區塊鏈
3小時前
美白種夫婦誕黑人女兒 怒告生育診所植入錯誤胚胎
美白種夫婦誕黑人女兒 怒告生育診所植入錯誤胚胎
即時國際
23小時前