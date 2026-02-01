馬場密探048｜「手機錶霸」大熱取勝
更新時間：13:58 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:58 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:58 2026-02-01 HKT
今日第三場一班千四米，呂廄的「手機錶霸」在布文胯下大熱順利取勝。
賽後練馬師呂健威說：「『手機錶霸』是一匹忠心的馬，可惜實力去不到一級賽，始終參與一級賽的戰馬實力很強橫。布文十分熟悉『手機錶霸』，騎者知道如果一遇到慢步速，此馬若然受困拖一拖，便未必能交出應有水準，因此布文今場走位出色，沿途寧願走二疊，讓馬兒舒暢地展步，發揮馬兒最佳水準，下場將出戰二月二十二日一級賽千四米女皇銀禧紀念盃。」這意味着「手機錶霸」下場將會硬撼香港馬王「嘉應高昇」。
