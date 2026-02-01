Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「盛勢威楓」一放到底

馬圈快訊
更新時間：13:48 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:48 2026-02-01 HKT

今日沙田第二場五班千二米，潘明輝策騎賀廄的「盛勢威楓」一放到底勝出。

賽後練馬師賀賢說：「『盛勢威楓』今場排九檔，潘明輝令馬兒早段放鬆去跑，馬兒加了眼罩後，更為集中，即使陣上遇到擠阻，馬兒也有信心地搵位。『盛勢威楓』用了比較長時間取得在港首場頭馬，希望馬兒跑開竅後，戰鬥力有所提升，可以再交出頭馬。

同場蘇偉賢旗下的「果然僥倖」負於「盛勢威楓」跑得第二名，值得一提是「果然僥倖」早前以8888元易手，昨日易手後初次上陣，在紀仁安胯下跑第二，收取$183,750元獎金，一鋪返本。

