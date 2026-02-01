馬場密探048｜「盛勢威楓」一放到底
更新時間：13:48 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:48 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:48 2026-02-01 HKT
今日沙田第二場五班千二米，潘明輝策騎賀廄的「盛勢威楓」一放到底勝出。
賽後練馬師賀賢說：「『盛勢威楓』今場排九檔，潘明輝令馬兒早段放鬆去跑，馬兒加了眼罩後，更為集中，即使陣上遇到擠阻，馬兒也有信心地搵位。『盛勢威楓』用了比較長時間取得在港首場頭馬，希望馬兒跑開竅後，戰鬥力有所提升，可以再交出頭馬。
同場蘇偉賢旗下的「果然僥倖」負於「盛勢威楓」跑得第二名，值得一提是「果然僥倖」早前以8888元易手，昨日易手後初次上陣，在紀仁安胯下跑第二，收取$183,750元獎金，一鋪返本。
按下圖睇更多相片：
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
2026-01-31 14:35 HKT
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
2026-01-31 14:00 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
2026-01-31 11:29 HKT