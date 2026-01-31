希威森「千杯不醉」「逍遙人生」

明午沙田日馬，騎師希威森胯下八匹坐騎實力不弱，多駒近績良好，有望在賽事發揮實力，希威森亦表示，對今戰坐騎感到滿意，希望牠們臨場演出一如預期，便有望為其帶來頭馬，其中「千杯不醉」和「逍遙人生」各自出戰合適路程，理應具機會爭勝。

千杯不醉爭取首捷

「千杯不醉」剛戰同程跑第三。

廖廄「千杯不醉」三仗前首次上名，在田草千四米跑第三，剛戰同程又跑第三，希威森冀望馬兒今仗演出進步，他說:「上場『千杯不醉』起步並非順利，因而早段迅即失位，令我未能執行賽前指示，改為早段尋找遮擋競跑，幸好馬兒末後仍奮勇上前，過終點時取得季軍，表現依然不差，復課後此駒操練正常，狀態持續冒升，今次『千杯不醉』再跑千四米，排在三檔起步，按理在可以的情況之下，利用這個優勢，坐騎在起步後將採用主動跑法，希望馬兒演出進步，爭取在港首場頭馬。」

逍遙人生再攻同程

「逍遙人生」上場在田草千二米放入一席第二。

沈廄「逍遙人生」上場突如其來，在田草千二米放入一席第二，明日人馬再攻同程，希威森說:「『逍遙人生』上場排在大外檔，為避免全程走外疊蝕位，我們便決定起步後將坐騎擺在前列位置競跑，結果效果較預期理想，過終點時只落後頭馬四分三馬位得第二。最近我策騎牠試泥閘，其走勢越來越暢順，反映其狀態和成熟程度均有進展，今次此駒再上征途，排在相當理想的一檔，留放取位上有更多選擇，但最終戰略如何，還有待我和練馬師沈集成研究後決定。」

最後，希威森表示「運籌帷幄」前仗在直路賽後上跑第三，上場再出亦跑第五，演出尚算不差，如今繼續跑直路賽，排十四檔較過去兩場更佳，屆時有望有更佳發揮，即使面對多匹質新份子，亦有望拼入前列最接近位置歸來。

文傑