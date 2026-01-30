甘敏斯今早沙田露面
更新時間：13:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-30 HKT
下季將在港揚名立萬的甘敏斯，今早在沙田晨操露面，視察環境。
甘敏斯是澳洲最著名的練馬師，已故的甘明斯（Bart Cummings）的孫兒，來自澳洲一大名氣「甘明斯」家族。甘敏斯曾作為高多芬澳洲（Godolphin Australia）的首席練馬師，在外地享有名氣，今次他決心來港發展從練事業，希望在香港這個精英雲集的地方，闖一番成就。
陳嘉甜
