下季將在港揚名立萬的甘敏斯，今早在沙田晨操露面，視察環境。

甘敏斯是澳洲最著名的練馬師，已故的甘明斯（Bart Cummings）的孫兒，來自澳洲一大名氣「甘明斯」家族。甘敏斯曾作為高多芬澳洲（Godolphin Australia）的首席練馬師，在外地享有名氣，今次他決心來港發展從練事業，希望在香港這個精英雲集的地方，闖一番成就。

陳嘉甜