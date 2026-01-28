Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「合夥飛馳」捧足球會盃

馬圈快訊
更新時間：21:02 2026-01-28 HKT
發佈時間：21:02 2026-01-28 HKT

呂廄的「合夥飛馳」上季贏馬之後，一直無甚表現，但今晚此駒縮程跑一千米，且更換配備及強配布文，結果該駒改以留後方法發揮，終於贏得今季首場頭馬，同時捧走香港足球會百周年紀念盃。

近期頻頻贏馬的練馬師呂健威今晚在第四場以「合夥飛馳」勝出，捧走香港足球會百周年紀念盃。賽後呂健威說:「『合夥飛馳』很早已經贏馬，等了很耐才再交出頭馬，牠之前比較稚嫩，心智尚未成熟，韁口難留，常常在前段走晒，末段無以為繼。今次跑快活谷一千米，搵到最佳出路，步速偏快，馬兒可以自然地跑，學習留力。此馬以往一啖氣走晒，今場懂得追其他馬，有所進步。『合夥飛馳』過往有昂頭的陋習，因此我安排牠加交叉鼻箍，為馬匹帶來正面的效果。」

按下圖睇更多相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
8小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
5小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
5小時前
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
11小時前
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
影視圈
8小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
12小時前