馬場密探048｜「合夥飛馳」捧足球會盃

呂廄的「合夥飛馳」上季贏馬之後，一直無甚表現，但今晚此駒縮程跑一千米，且更換配備及強配布文，結果該駒改以留後方法發揮，終於贏得今季首場頭馬，同時捧走香港足球會百周年紀念盃。

近期頻頻贏馬的練馬師呂健威今晚在第四場以「合夥飛馳」勝出，捧走香港足球會百周年紀念盃。賽後呂健威說:「『合夥飛馳』很早已經贏馬，等了很耐才再交出頭馬，牠之前比較稚嫩，心智尚未成熟，韁口難留，常常在前段走晒，末段無以為繼。今次跑快活谷一千米，搵到最佳出路，步速偏快，馬兒可以自然地跑，學習留力。此馬以往一啖氣走晒，今場懂得追其他馬，有所進步。『合夥飛馳』過往有昂頭的陋習，因此我安排牠加交叉鼻箍，為馬匹帶來正面的效果。」

按下圖睇更多相片：