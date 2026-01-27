艾兆禮「福星小子」「泰泰精神」

艾兆禮上周三夜賽連中三元，可是接著剛周日表現卻未能承接，僅有一匹坐騎「友瑩仁」跑第二，明晚跑馬地夜賽，艾兆禮將有六匹坐騎列陣，他表示自己今戰坐騎實力較剛周日優勝，希望牠們在其胯下悉數取得佳績，而新勝而臨的「福星小子」和近期演出復蘇的「泰泰精神」，應具爭勝機會。

福星小子爭三連捷

「福星小子」最近在谷草千二米連捷。

蔡廄「福星小子」最近在谷草千二米連捷，明晚亦繼續再攻同程，艾兆禮說:「今季『福星小子』踏入四歲後成熟進步，陣上演出亦越來越好，前仗在谷草短途險勝，上場加磅後再跑，排位並沒有前仗理想，可是取勝姿態卻更輕易，演出令我十分滿意，今次此駒再跑同程，即使負磅進一步增加至一三零磅，但是馬兒目前狀態及戰鬥力正處高峰，加上又再次抽得內檔，有利其起步後取位及早段留放，故此我希望『福星小子』再次發揮本身水準，爭取三連捷。」

泰泰精神再跑同程

「泰泰精神」今次負輕磅，理應可走入前列一席歸來。

「泰泰精神」早前增程跑中距離失敗後，上場回師曾勝的谷草短途賽，即僅以四分三馬位落後頭馬跑第四，相隔三周之後，此駒今次再跑同程，艾兆禮說:「其實『泰泰精神』早前在千四米和谷草中距離上名，演出並非太差，但上場牠在谷草千二米後上走勢甚佳，如今再報跑同程亦十分合理，雖然今場水準頗高，多匹對手曾在此程賽績交出表現，但『泰泰精神』同樣合跑此程，加上今次負輕磅出，理應可以殺入戰團，走入前列一席歸來。」

最後，艾兆禮表示「駟跑得」老馬卻仍維持戰鬥力，剛戰又再後上跑第三，今次此駒再戰谷草一六五零米，繼續負輕磅及排內檔，加上對手實力相若，當然又有機會走入前列，倘若屆時早段步速夠快，將進一步提升這匹後上馬機會。

文傑