Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆禮「福星小子」「泰泰精神」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-27 HKT

艾兆禮上周三夜賽連中三元，可是接著剛周日表現卻未能承接，僅有一匹坐騎「友瑩仁」跑第二，明晚跑馬地夜賽，艾兆禮將有六匹坐騎列陣，他表示自己今戰坐騎實力較剛周日優勝，希望牠們在其胯下悉數取得佳績，而新勝而臨的「福星小子」和近期演出復蘇的「泰泰精神」，應具爭勝機會。

福星小子爭三連捷

「福星小子」最近在谷草千二米連捷。
「福星小子」最近在谷草千二米連捷。

蔡廄「福星小子」最近在谷草千二米連捷，明晚亦繼續再攻同程，艾兆禮說:「今季『福星小子』踏入四歲後成熟進步，陣上演出亦越來越好，前仗在谷草短途險勝，上場加磅後再跑，排位並沒有前仗理想，可是取勝姿態卻更輕易，演出令我十分滿意，今次此駒再跑同程，即使負磅進一步增加至一三零磅，但是馬兒目前狀態及戰鬥力正處高峰，加上又再次抽得內檔，有利其起步後取位及早段留放，故此我希望『福星小子』再次發揮本身水準，爭取三連捷。」

泰泰精神再跑同程

「泰泰精神」今次負輕磅，理應可走入前列一席歸來。
「泰泰精神」今次負輕磅，理應可走入前列一席歸來。

「泰泰精神」早前增程跑中距離失敗後，上場回師曾勝的谷草短途賽，即僅以四分三馬位落後頭馬跑第四，相隔三周之後，此駒今次再跑同程，艾兆禮說:「其實『泰泰精神』早前在千四米和谷草中距離上名，演出並非太差，但上場牠在谷草千二米後上走勢甚佳，如今再報跑同程亦十分合理，雖然今場水準頗高，多匹對手曾在此程賽績交出表現，但『泰泰精神』同樣合跑此程，加上今次負輕磅出，理應可以殺入戰團，走入前列一席歸來。」

最後，艾兆禮表示「駟跑得」老馬卻仍維持戰鬥力，剛戰又再後上跑第三，今次此駒再戰谷草一六五零米，繼續負輕磅及排內檔，加上對手實力相若，當然又有機會走入前列，倘若屆時早段步速夠快，將進一步提升這匹後上馬機會。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前