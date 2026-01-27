獨家猛料│許章榮表示「枕頭之星」生猛咗
近期「眼光」系頻頻建功，「眼光」系掌舵人馬主譚榮根和「枕頭」、「睡」系馬主許章榮是好朋友，譚榮根都有邀請對方一起拉頭馬，分享喜悅。許章榮是香港資深馬主之一，多年來持續引入不少馬來港，養過不少「睡」系、「枕頭」系等馬，如「枕頭大王」、「枕住贏」、「睡得好」等多駒。
許章榮幽默地笑言，近年自己養馬運麻麻，希望沾一沾好友的旺氣，希望可和家人快些拉頭馬。
許章榮兒子許思偉名下的「枕頭之星」將周三晚谷草第四場上陣，上場跑第四走勢漸近，今場或有進步表現。本報記者訪問許章榮，他說：「廖康銘對我們很滿意『枕頭之星』的狀態，馬兒比之前更生猛，希望承練者貴言，今場有更接近的表現。」
