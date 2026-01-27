Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│許章榮表示「枕頭之星」生猛咗

馬圈快訊
更新時間：13:08 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:08 2026-01-27 HKT

近期「眼光」系頻頻建功，「眼光」系掌舵人馬主譚榮根和「枕頭」、「睡」系馬主許章榮是好朋友，譚榮根都有邀請對方一起拉頭馬，分享喜悅。許章榮是香港資深馬主之一，多年來持續引入不少馬來港，養過不少「睡」系、「枕頭」系等馬，如「枕頭大王」、「枕住贏」、「睡得好」等多駒。

許章榮幽默地笑言，近年自己養馬運麻麻，希望沾一沾好友的旺氣，希望可和家人快些拉頭馬。

許章榮 (圖) 幽默地笑言，近年自己養馬運麻麻，希望沾一沾好友的旺氣，希望可和家人快些拉頭馬。
許章榮 (圖) 幽默地笑言，近年自己養馬運麻麻，希望沾一沾好友的旺氣，希望可和家人快些拉頭馬。

許章榮兒子許思偉名下的「枕頭之星」將周三晚谷草第四場上陣，上場跑第四走勢漸近，今場或有進步表現。本報記者訪問許章榮，他說：「廖康銘對我們很滿意『枕頭之星』的狀態，馬兒比之前更生猛，希望承練者貴言，今場有更接近的表現。」

許章榮兒子許思偉名下的「枕頭之星」(圖)，將周三晚谷草第四場上陣，上場跑第四走勢漸近，今場或有進步表現。
許章榮兒子許思偉名下的「枕頭之星」(圖)，將周三晚谷草第四場上陣，上場跑第四走勢漸近，今場或有進步表現。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前