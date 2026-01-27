李寶利接受手術後 表示會很快回來

香港馬迷熟悉的意大利騎師李寶利，在上周末(1月24日)於美國飛馬世界盃賽日發生墮馬意外，即時被送往醫院接受治療，經過檢查過後，證實其腳踝、脛骨與腓骨多處有骨裂，需要接受手術。

李寶利今天在其社交平台親自發放近照，相中他在醫院床上，面上展示其招牌燦爛笑容，雙手高舉拇指報平安。

李寶利 (圖) 今天在其社交平台親自發放近照，相中他在醫院床上，面上展示其招牌燦爛笑容，雙手高舉拇指報平安。相片來源：李寶利Facebook

李寶利寫上，「我要真誠地感謝大家的鼓勵訊息和電話，祝願我早日康復。我會盡我所能逐一回覆所有訊息。你們的支援是我康復的強大動力。我很快就會回來，一如既往的決心和競爭精神，謝謝大家。」

陳嘉甜