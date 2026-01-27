Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李寶利接受手術後 表示會很快回來

馬圈快訊
更新時間：11:55 2026-01-27 HKT
發佈時間：11:55 2026-01-27 HKT

香港馬迷熟悉的意大利騎師李寶利，在上周末(1月24日)於美國飛馬世界盃賽日發生墮馬意外，即時被送往醫院接受治療，經過檢查過後，證實其腳踝、脛骨與腓骨多處有骨裂，需要接受手術。

李寶利今天在其社交平台親自發放近照，相中他在醫院床上，面上展示其招牌燦爛笑容，雙手高舉拇指報平安。

李寶利 (圖) 今天在其社交平台親自發放近照，相中他在醫院床上，面上展示其招牌燦爛笑容，雙手高舉拇指報平安。相片來源：李寶利Facebook
李寶利 (圖) 今天在其社交平台親自發放近照，相中他在醫院床上，面上展示其招牌燦爛笑容，雙手高舉拇指報平安。相片來源：李寶利Facebook

李寶利寫上，「我要真誠地感謝大家的鼓勵訊息和電話，祝願我早日康復。我會盡我所能逐一回覆所有訊息。你們的支援是我康復的強大動力。我很快就會回來，一如既往的決心和競爭精神，謝謝大家。」

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
3小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
3小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
3小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
18小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
3小時前
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
17小時前
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
23小時前