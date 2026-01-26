希斯「中國心」「可靠大師」
昨日希斯連中三元，兼憑「嘉應高昇」捧走百週年紀念短途盃，氣勢一時無兩；周三晚谷草夜賽，其參戰馬依然分量十足，有機會繼續增添頭馬進帳。希斯今晨表示，季中階段廄內馬匹普遍狀態已起，希望可爭取佳績，今戰以「中國心」和「可靠大師」最具爭勝機會。
中國心再下一城
出爭第八場三班千八米的「中國心」，前仗在同程僅負短頭位跑獲亞軍，上仗跑田草千八米即輕勝，進步明顯；周三晚因升班要負輕磅而改配華將楊明綸，希斯認為可再下一城：「四歲的『中國心』近期才冒勇，且找到適合的路程，按理會愈跑愈進步，何況牠上仗排大外檔也能輕勝，走勢實在出色，今場負磅較上仗更輕，有足夠條件再捷。」
可靠大師爭取首捷
列陣第六場四班千二米的「可靠大師」，上仗在谷草千二米跑獲亞軍，周三晚再攻同程，練者分析說：「『可靠大師』季內經兩仗熱身後，上仗終於跑回水準，克服外檔拼得亞軍；隨着牠踏入四歲日漸成熟，加上出賽次數漸多，相信表現將轉趨穩定。復課後其操練正常，霍宏聲在晨課期間亦曾親自替牠主試；今仗再跑千二米，可望更進一步，贏得其在港首場頭馬。」
