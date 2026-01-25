馬場密探048｜「心雄雄」後上連捷

希斯馬房的「心雄雄」上場在田草千四米贏得在港首場頭馬，今日再跑同程，即使多負七磅和排在十三檔，但是仍然在華將楊明綸胯下後上越過對手，順利連捷。

賽後「心雄雄」馬主李烈龍太太鄧詠琪說：「『心雄雄』今場順利取勝，我們除了感謝希斯悉心的訓練外，楊明綸亦功勞至大。楊明綸經常在晨課調教『心雄雄』，騎者放了不少心機在馬兒身上，亦應記一功。『心雄雄』今場排外檔，加上負重磅，我們都擔心馬兒今場面對不少挑戰，馬兒今場的狀態比上場弗，體重比上場增加，是個好現象，很開心馬兒今場繼續交出好成績。」