馬場密探048｜「手機錶勁」大熱險勝

今日沙田馬場時尚賽馬日頭場四班一千米直路賽，呂健威馬房的新馬「手機錶勁」在海外及香港五次試閘全勝，自然備受熱捧。賽前此駒獨贏賠率跌至一點五倍，即使順利贏馬，但終點前被「飛來閃耀」力追，只能以短距離勝出，贏得相當驚險。

今日頭場四班一千米，呂廄的「手機錶勁」賽前已被外界一致睇好，被捧成一點五倍大熱門，馬兒行沙圈時仍然很生，踢爛欄杆，雖然如此，馬兒仍可大熱掄元，一出即勝。

賽後練馬師呂健威說：「『手機錶勁』是BB仔，仍是很好小朋友，今次在港初出，在沙田沙圈見到那麼多人，可能有點緊張，手足無措。早於去年十二月時，麥道朗已經為此馬試閘，當時騎者對我說，很希望我安排此馬給他主轡，故此今次麥道朗來港客串，我便把帥權交予他。此馬今場在港初出一出即勝，表現出色，質素應該不錯，我們對牠有期望。」

