一級賽麥通挑戰賽「星大道」勢成司馬邦最大爭標希望

一級賽麥通挑戰賽（1900米，泥地）將於杜拜時間星期五晚上（香港時間1月24日星期六凌晨）在美丹上演。今仗九匹參戰馬中，有六駒出自司馬邦旗下，包括去年在此賽包辦首兩名的一對佳駟，看來他大有機會蟬聯此項一級賽錦標。



上屆冠軍「星大道」再度成為司馬邦今次爭標的最大希望。這匹出自「杜拜威」的七歲馬去年排第六檔起步後奪標，今仗更抽到理想的第三檔。



司馬邦說︰「首先，我很榮幸能夠派出這麼多佳駟參戰。很難給牠們排高低，因為陣中還有其他一些佳駟，但『星大道』顯然是評分最高的一駒。其次要數『帝權在手』，牠是去年此賽亞軍，僅敗給『星大道』。」



「星大道」去年4月曾角逐一級賽杜拜世界盃（2000米，泥地），不敵「大熱劇目」跑獲第四名，其後一直休戰至12月19日復出，在「榮譽心」之後跑獲不俗的季軍。「星大道」與「榮譽心」今次將在與上仗同場同程的麥通挑戰賽再較高下。



司馬邦表示︰「『星大道』原先的計劃是不跑熱身賽而直接出爭今仗，但其後馬主團隊與我商量，他們表示『我們大概應讓牠先跑一場，然後才進軍一級賽』。」



「於是我們便安排牠先跑一場。由於牠曾勝出一級賽，因此須加磅上陣，在分齡讓磅賽中也必須讓磅，而當時牠的狀態只有大約七成半，因此我覺得跑到最後一化郎（二百米）時，牠有點力不從心了，結果在『榮譽心』之後獲得季軍。今仗則是平磅作賽，因此將是一場值得期待的比賽。」



「帝權在手」一年前首度出爭一級賽，以約三個馬位敗在「星大道」蹄下。事隔一年後，「帝權在手」的經驗更加豐富，上仗於12月19日在美丹出爭一項1600米泥地二級賽時，更以悅目姿態勝出該項重要前哨戰。

「榮譽心」可亂大局

司馬邦馬房的另一參賽馬「偉績王」深受擁戴，服役初期在哈薩克勝出三仗，繼而在俄羅斯取得五勝，然後加盟屈達信設於杜拜的馬房。



「偉績王」加盟屈達信馬房後，第二次上陣便攻下2024年的麥通挑戰賽，但去年力爭衛冕時卻只得第七名。這匹「閃亮加州」的子嗣看來仍未回復最佳狀態。



司馬邦說︰「馬兒僅為我出賽一次，但牠的操練表現很好，實力仍然甚強。我們嘗試替牠戴上眼罩，看來有效，我認為牠更加集中，因此我們計劃今仗讓牠佩戴眼罩。」



司馬邦馬房的其餘三匹參賽馬分別是「傲冬凌」、「悔前非」及「絕頂收藏」。



司馬邦談及七歲馬「傲冬凌」時說︰「『傲冬凌』在美國的戰績不俗，牠的父親『霸道駒』曾勝出杜拜世界盃，而『霸道駒』的子嗣每每會隨年歲增長而進步。」



司馬邦軍團的對手之中，論實力首推由奧斯本訓練的「榮譽心」，將由奧斯本的女兒奧璇璧執韁。



「榮譽心」上月曾在美丹角逐一項1900米泥地表列賽，結果以近四個馬位擊敗「星大道」摘桂。這匹續有進步的四歲馬今季兩戰全勝，看來已準備好在今仗大顯身手。



今屆麥通挑戰賽的其餘兩匹參賽馬分別是「平地雷鳴」及「名戰堡壘」。



麥通挑戰賽編為海外賽事第一組第三場，將於香港時間1月24日（星期六）凌晨十二時二十五分開跑。