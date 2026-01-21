馬場密探048｜「魅力星」打開勝門

上季至今上陣十七次，未嘗取得勝利的蔡廄「魅力星」，今晚在泥地千二米作第十八次上陣，終於在艾兆禮胯下打開在港勝利之門，蔡約翰今季頭馬數字亦上升至十九場。

賽後「魅力星」馬主鄧詠琳姐姐鄧詠琪說:「我們一家人等了這場頭馬很久，我們都相信『魅力星』不是五班馬，只是馬兒性格比較怕醜，一有馬越過牠，牠便卻步。今場跑泥地作嘗試，馬兒近期狀態理想，甩離其他對手兩個多馬位勝出，希望晚馬匹因為今場勝利，自信心可以增強，開竅後可以赢返上四班。『魅力星』是舊馬名重用，因為我的妹妹十分喜歡這個馬名，加上之前養的一匹『魅力星』成績很好呢。」

鄧詠琪的「明心知遇」星期六將出戰紐西蘭一級賽，且看她的妹妹的「魅力星」勝出後，能否把好運延續到「明心知遇」。