Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│大都會錦標富志昌與杜美爾同場上陣

馬圈快訊
更新時間：17:44 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:44 2026-01-21 HKT

將於下周六在南非凱尼沃斯馬場舉行的一級賽大都會錦標，當地馬會在昨日公佈出賽馬匹名單和進行排位抽簽。雖然今屆賽事並非如公眾所預期般出馬滿額，只有十一匹賽駒宣佈出賽，但其中五駒曾勝一級賽，而預計屆時將成為熱門的上季馬王「八加十八」抽得二檔，早前贏出熱身賽國王碟的「真王子」則排在五檔，而上場在國王碟跑第三的「再度遇見」則排十檔。

此外，今屆賽事富志昌和杜美爾父子將同場上陣，富志昌將策騎「再度遇見」，杜美爾則夥拍「法律顧問」出賽，兩駒均出自今場出馬六匹的史奈斯馬房。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
22小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
9小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
8小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
19小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
5小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平嘅？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平嘅？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前