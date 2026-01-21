馬場浮世繪│大都會錦標富志昌與杜美爾同場上陣
發佈時間：17:44 2026-01-21 HKT
將於下周六在南非凱尼沃斯馬場舉行的一級賽大都會錦標，當地馬會在昨日公佈出賽馬匹名單和進行排位抽簽。雖然今屆賽事並非如公眾所預期般出馬滿額，只有十一匹賽駒宣佈出賽，但其中五駒曾勝一級賽，而預計屆時將成為熱門的上季馬王「八加十八」抽得二檔，早前贏出熱身賽國王碟的「真王子」則排在五檔，而上場在國王碟跑第三的「再度遇見」則排十檔。
此外，今屆賽事富志昌和杜美爾父子將同場上陣，富志昌將策騎「再度遇見」，杜美爾則夥拍「法律顧問」出賽，兩駒均出自今場出馬六匹的史奈斯馬房。
文傑
