馬會在黃金海岸神奇百萬周歲馬拍賣會購入五駒

香港賽馬會最近在澳洲昆士蘭舉行的2026年黃金海岸神奇百萬週歲馬拍賣會（1月13日至18日）上，以合共一百八十四萬澳元（約合九百五十九萬港元）購入五匹外型悅目的雄馬。



馬會先以二十五萬澳元購入編號124幼駒。此駒外型吸引，父系「滿樂時」（Maurice）曾三度在沙田揚威一級賽，母系Boomnova在服役期間上陣二十次，取得七捷，累積獎金逾五十萬澳元。



馬會在是次拍賣會投得兩匹父系「豪華房車」（Toronado）的子嗣，先以四十萬澳元購入編號242棗色雄馬，其後再以二十二萬五千澳元投得編號264雄馬。「豪華房車」在香港的眾子嗣成績優異，當中最出色的有「驕陽明駒」與「維港智能」，各自同樣累積七捷；而出道至今八戰五勝的「小鳥天堂」則是今季四歲馬經典賽事系列的爭標要角。



馬會購入的五駒中，以編號410出自父系「摘星勇驥」（Zoustar）的棗色雄馬身價最高，成交價高達六十二萬五千澳元。「摘星勇驥」在港服役的出色子嗣包括出自香港國際馬匹拍賣會的三級賽盟主「手機錶霸」，以及另一匹三級賽冠軍「星際快車」。



馬會最後以三十四萬澳元購入編號488棕色雄馬。此駒父系「不惜代價」（Hellbent）已有多匹子嗣在港取得頭馬，當中以四捷沙田賽事的「白鷺金剛」表現最佳，獲視為今季四歲馬經典賽事系列的爭標分子。



該五駒的資料如下：

拍賣編號 毛色／性別 血統 購入價 編號124 黑色／灰色雄馬 父：「滿樂時」Maurice 母：Boomnova 外祖父：「昌盛繁榮」Spirit Of Boom 250,000澳元

（約合1,303,000港元） 編號242 棗色雄馬 父：「豪華房車」Toronado 母：Eclair 外祖父：Bernardini 400,000澳元

（約合2,085,000港元） 編號264 棗色／棕色雄馬 父：「豪華房車」Toronado 母：「反艦飛彈」Exocet 外祖父：「智能導彈」Smart Missile 225,000澳元

（約合1,173,000港元） 編號410 棗色雄馬 父：「摘星勇驥」Zoustar 母：Julinka 外祖父：「識奔」Sebring 625,000澳元

（約合3,258,000港元） 編號488 棕色雄馬 父：「不惜代價」Hellbent 母：Loretta 外祖父：「識奔」Sebring 340,000澳元

（約合1,772,000港元）