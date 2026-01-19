Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬會在黃金海岸神奇百萬周歲馬拍賣會購入五駒

馬圈快訊
更新時間：15:51 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-19 HKT

香港賽馬會最近在澳洲昆士蘭舉行的2026年黃金海岸神奇百萬週歲馬拍賣會（1月13日至18日）上，以合共一百八十四萬澳元（約合九百五十九萬港元）購入五匹外型悅目的雄馬。
 
馬會先以二十五萬澳元購入編號124幼駒。此駒外型吸引，父系「滿樂時」（Maurice）曾三度在沙田揚威一級賽，母系Boomnova在服役期間上陣二十次，取得七捷，累積獎金逾五十萬澳元。
 
馬會在是次拍賣會投得兩匹父系「豪華房車」（Toronado）的子嗣，先以四十萬澳元購入編號242棗色雄馬，其後再以二十二萬五千澳元投得編號264雄馬。「豪華房車」在香港的眾子嗣成績優異，當中最出色的有「驕陽明駒」與「維港智能」，各自同樣累積七捷；而出道至今八戰五勝的「小鳥天堂」則是今季四歲馬經典賽事系列的爭標要角。
 
馬會購入的五駒中，以編號410出自父系「摘星勇驥」（Zoustar）的棗色雄馬身價最高，成交價高達六十二萬五千澳元。「摘星勇驥」在港服役的出色子嗣包括出自香港國際馬匹拍賣會的三級賽盟主「手機錶霸」，以及另一匹三級賽冠軍「星際快車」。
 
馬會最後以三十四萬澳元購入編號488棕色雄馬。此駒父系「不惜代價」（Hellbent）已有多匹子嗣在港取得頭馬，當中以四捷沙田賽事的「白鷺金剛」表現最佳，獲視為今季四歲馬經典賽事系列的爭標分子。
 
該五駒的資料如下：

拍賣編號

毛色／性別

血統

購入價

編號124

黑色／灰色雄馬

父：「滿樂時」Maurice

母：Boomnova

外祖父：「昌盛繁榮」Spirit Of Boom

250,000澳元
（約合1,303,000港元）

編號242

棗色雄馬

父：「豪華房車」Toronado

母：Eclair

外祖父：Bernardini

400,000澳元
（約合2,085,000港元）

編號264

棗色／棕色雄馬

父：「豪華房車」Toronado

母：「反艦飛彈」Exocet

外祖父：「智能導彈」Smart Missile

225,000澳元
（約合1,173,000港元）

編號410

棗色雄馬

父：「摘星勇驥」Zoustar

母：Julinka

外祖父：「識奔」Sebring

625,000澳元
（約合3,258,000港元）

編號488

棕色雄馬

父：「不惜代價」Hellbent

母：Loretta

外祖父：「識奔」Sebring

340,000澳元
（約合1,772,000港元）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
6小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
5小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
6小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
22小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
23小時前