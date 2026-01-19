馬會在黃金海岸神奇百萬周歲馬拍賣會購入五駒
發佈時間：15:51 2026-01-19 HKT
香港賽馬會最近在澳洲昆士蘭舉行的2026年黃金海岸神奇百萬週歲馬拍賣會（1月13日至18日）上，以合共一百八十四萬澳元（約合九百五十九萬港元）購入五匹外型悅目的雄馬。
馬會先以二十五萬澳元購入編號124幼駒。此駒外型吸引，父系「滿樂時」（Maurice）曾三度在沙田揚威一級賽，母系Boomnova在服役期間上陣二十次，取得七捷，累積獎金逾五十萬澳元。
馬會在是次拍賣會投得兩匹父系「豪華房車」（Toronado）的子嗣，先以四十萬澳元購入編號242棗色雄馬，其後再以二十二萬五千澳元投得編號264雄馬。「豪華房車」在香港的眾子嗣成績優異，當中最出色的有「驕陽明駒」與「維港智能」，各自同樣累積七捷；而出道至今八戰五勝的「小鳥天堂」則是今季四歲馬經典賽事系列的爭標要角。
馬會購入的五駒中，以編號410出自父系「摘星勇驥」（Zoustar）的棗色雄馬身價最高，成交價高達六十二萬五千澳元。「摘星勇驥」在港服役的出色子嗣包括出自香港國際馬匹拍賣會的三級賽盟主「手機錶霸」，以及另一匹三級賽冠軍「星際快車」。
馬會最後以三十四萬澳元購入編號488棕色雄馬。此駒父系「不惜代價」（Hellbent）已有多匹子嗣在港取得頭馬，當中以四捷沙田賽事的「白鷺金剛」表現最佳，獲視為今季四歲馬經典賽事系列的爭標分子。
該五駒的資料如下：
|
拍賣編號
|
毛色／性別
|
血統
|
購入價
|
編號124
|
黑色／灰色雄馬
|
父：「滿樂時」Maurice
母：Boomnova
外祖父：「昌盛繁榮」Spirit Of Boom
|
250,000澳元
|
編號242
|
棗色雄馬
|
父：「豪華房車」Toronado
母：Eclair
外祖父：Bernardini
|
400,000澳元
|
編號264
|
棗色／棕色雄馬
|
父：「豪華房車」Toronado
母：「反艦飛彈」Exocet
外祖父：「智能導彈」Smart Missile
|
225,000澳元
|
編號410
|
棗色雄馬
|
父：「摘星勇驥」Zoustar
母：Julinka
外祖父：「識奔」Sebring
|
625,000澳元
|
編號488
|
棕色雄馬
|
父：「不惜代價」Hellbent
母：Loretta
外祖父：「識奔」Sebring
|
340,000澳元