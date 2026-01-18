Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「細水長流」人馬齊開齋

馬圈快訊
更新時間：17:10 2026-01-18 HKT
發佈時間：17:10 2026-01-18 HKT

愛爾蘭年輕好手麥文堅，今午獲蔡約翰提供三匹坐騎上陣，結果終於在第七場策騎「細水長流」在外檔力壓對手，贏得在港首場頭馬，人馬齊開齋，今場亦是蔡廄今季第十八場頭馬。

愛爾蘭冠軍騎師麥文堅今季來港客串，今午獲得十三屆冠軍練馬師蔡約翰的青垂，策騎三匹蔡廄馬，結果「細水長流」在麥文堅胯下打開在港勝利之門，麥文堅只有二十二歲，非常年輕，蔡約翰可算是慧眼識新星。「細水長流」馬主陳衍里醫生是馬會十二大董之一，今午也有在場拉頭馬，此馬在港首三戰配布文均跑第二名，布文停賽，今場換上麥文堅，順利人馬開齋。

麥文堅賽後說：「我十分感謝蔡約翰願意把『細水長流』交給我主轡，此馬在港跑了三場賽事都是第二名，可見此馬有一定競爭力，今場是機會分子，我很感恩能夠獲得此馬的帥權，此馬今場初次增程跑千六米，更合腳法，是馬兒今場的爭勝關鍵之一。」

