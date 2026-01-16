班德禮「紫荊盛勢」「爆出美麗」

班德禮剛周三晚交白卷，坐騎如「榮利雙收」和「康樂高球」等皆三甲不入；不過，周日沙田賽事，他九匹坐騎不乏近績良好分子，屆時有機會為他爭取頭馬。班德禮表示「紫荊盛勢」和「爆出美麗」兩駒上仗表現良好，如今再上征途，將是其今戰主要爭分籌碼。

紫荊盛勢爭取首捷

「紫荊盛勢」匆匆再出，出戰第十一場三班千六米。

羅廄「紫荊盛勢」剛周日初跑田草千四米，可是在轉彎入直路一段途程未能望空之下，最終後追不及僅以鼻位落敗得第二；如今匆匆再出，出戰第十一場三班千六米，班德禮說：「上仗『紫荊盛勢』際遇欠佳，早段遇上慢步速，對其後上跑法已不利，接着轉彎入直路又遲遲未能望空，未能擊敗對手贏馬，實在相當不值；今戰此駒匆匆再出，自然希望可收復失地，這匹年輕馬出賽次數不多，有機會能在短時間內回復體力狀態，希望屆時不再受外來因素影響，令其跑出水準，贏得在港首場頭馬。」

爆出美麗後勁取勝

「爆出美麗」上仗由班德禮接手，即在田草千四米後上跑獲亞軍。

列陣第七場四班千六米的東廄馬「爆出美麗」，上仗由班德禮接手，即在田草千四米後上跑獲亞軍，僅以頸位不敵頭馬；今番增程上陣，班德禮說：「『爆出美麗』上仗在直路追回多個馬位，過終點時僅負跑第二，演出令我感到滿意，雖然牠之前跑過幾次千六米表現一般，但我認為以其上仗走勢，多跑二百米應可勝任，希望屆時坐騎早段順利找到遮擋，加上步速合適，便有望發揮出本身實力，憑後勁走入前列，甚至取勝。」

最後，班德禮表示巫廄「非凡豪傑」近兩仗均跑第二，證明其目前評分具競爭力，周日牠出戰第十場三班千四米，上季已在此程贏過，當然適合發揮，即使今場對手實力甚強，但牠路合態勇，仍有足夠條件在此爭勝。

文傑