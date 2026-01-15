晨光追擊│「寶進」銳氣正盛

一如平日的周四晨課，今朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現摘錄如下。

「寶進」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，神情集中步順有力，火力更充裕，銳氣正盛。

「哈羅威」戴頭罩由何澤堯跳兩段，慣例頭岳岳一再轉腳，火氣未減依然勇銳。

「健康快車」助手跳兩段，無轉腳但力度唔差，最重要有番墜手感，態有起色。

「豐功偉績」拍「精算風暴」跳兩段，同樣助手，前駒全程領先半個馬位，跑姿比前順暢，但力度依然好一般；後駒戴眼罩及頭罩，跑姿一貫唔好睇，馬身好靚粗壯，毛色悅目烏卒卒，勝後續勇。

「好實力」戴頭罩由何澤堯跳兩段，唔再懶散比前集中得多，出腳輕巧彈力足夠，續有進展。

「金德義」助手跳兩段，按住慢試聚精會神，身色皆靚狀態對辦。



「幸運同行」拍「競駿傳奇」跳兩段，同樣戴眼罩及頭罩，一直拍住走，前駒拉士要鬆少少皆因係長途馬，論態甚佳精神奕奕；後駒毛色未夠靚，動作也有點生硬。

「金創福威」戴頭罩由楊明綸跳一段，仍舊墜手神態生猛，大馬唔重身，仍惹好感。

「凱旋王者」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，步幅開得闊，火力俱充裕，外觀亦四正，狀態不俗。

「香港仔」戴頭罩由潘明輝拍「獎星」跳兩段，落後近三個馬位，懶性重但夠輕身，毛色愈見潤澤，狀態已起。

「八駿福昇」戴頭罩由助手跳兩段，慢速完成精神飽滿，神態非差上落不大。

「爆出美麗」助手跳兩段，灑開大步動作瀟灑，毛色充滿光澤，早課朝氣勃勃。

「友瑩亮」戴頭罩由紀仁安跳兩段，按實無轉腳，淡定聽指示，馬身脹卜卜，狀態亦勇。

「亞機拉」戴頭罩由助手跳兩段，灰馬身粗壯，走勢勁火力好，狀態去番最弗時。

