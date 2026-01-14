Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「前衛火影」頭場爆大冷

馬圈快訊
更新時間：19:05 2026-01-14 HKT
發佈時間：19:05 2026-01-14 HKT

今晚快活谷夜馬頭場五班千二米，立即爆岀大冷，丁廄的「前衛火影」自上季初岀跑第三後，一直未再有表現，直至今場才由騎師金誠剛策騎，末段後上擊敗「歷險大將」，爆出四十一倍大冷贏馬，丁冠豪連贏兩個賽馬日，季內頭馬數字達至八場。

賽後練馬師丁冠豪說:「『前衛火影』的馬主支持我很久，我十分開心可以為馬主建功，而最特別是此馬成為我在香港從練的第二百場頭馬，我真是非常興奮，別具意義，因為此馬馬主付出了許多耐性。『前衞火影』在香港跑第一場時，即跑得第三名，表現很好，可惜之後的表現，比我預期中差。今晚我派出三匹馬上陣，『前衛火影』的機會相對較次，今場馬兒終於交出應有的水準，所以我很開心。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
2小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
2小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
5小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
8小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
12小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
7小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
影視圈
4小時前