馬場密探048｜「前衛火影」頭場爆大冷

今晚快活谷夜馬頭場五班千二米，立即爆岀大冷，丁廄的「前衛火影」自上季初岀跑第三後，一直未再有表現，直至今場才由騎師金誠剛策騎，末段後上擊敗「歷險大將」，爆出四十一倍大冷贏馬，丁冠豪連贏兩個賽馬日，季內頭馬數字達至八場。

賽後練馬師丁冠豪說:「『前衛火影』的馬主支持我很久，我十分開心可以為馬主建功，而最特別是此馬成為我在香港從練的第二百場頭馬，我真是非常興奮，別具意義，因為此馬馬主付出了許多耐性。『前衞火影』在香港跑第一場時，即跑得第三名，表現很好，可惜之後的表現，比我預期中差。今晚我派出三匹馬上陣，『前衛火影』的機會相對較次，今場馬兒終於交出應有的水準，所以我很開心。」