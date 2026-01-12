艾兆禮「翠紅」「有財有勢」

艾兆禮近期手風持續，昨日夥拍「進傲星」爆半冷贏馬，他已連勝三期。周三晚跑馬地夜賽，其六匹坐騎實力良好，有機會延續勝欖，艾兆禮在接受查詢時表示，「翠紅」和「有財有勢」均近績良好，如今各自出戰合適路程，應具爭勝機會。

翠紅狀態仍勇

「翠紅」將轉戰上季曾連捷的谷草千二米。

「翠紅」上仗在田草千二米成大熱門得第五後，周三晚將轉戰上季曾連捷的谷草千二米，艾兆禮說：「上仗『翠紅』走勢其實不差，在強手林立之下才不幸落敗，但亦所負不遠。復課後我亦策騎牠快跳多課，其走勢依然出色，目前狀態仍勇，今次轉戰谷草千二米只負一二一磅，只要發揮出實力，有望收復前失。」

有財有勢演出準繩

「有財有勢」上季曾在艾兆禮胯下贏出兩場頭馬。

「有財有勢」上季曾在艾兆禮胯下贏出兩場頭馬，周三晚再攻谷草一哩賽，騎者分析說：「雖然『有財有勢』已經七歲，評分亦處於高位，但是牠在谷草一哩演出準繩，上周排十二檔，仍僅以兩馬位落後頭馬得第五，反映其狀態仍勇，所以今次匆出跑同程，當然樂於再騎，即使同場對手實力甚強，但『有財有勢』繼續跑出水準，仍有機會走入三甲。」

艾兆禮還指「好精神」水準穩定，今季連場均拼得接近，周三晚此駒列陣千二米，當然屬射程範圍。

文傑