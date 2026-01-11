馬場密探048｜「精英高球」爆冷開勝門

今日第三場四班千二米，被捧成一點五倍一面倒大熱的「大愛無疆」起步後不放而留，結果只跑第三。反而偉廄的「精英高球」，起步後上前競跑，入直路後猶有餘勁，就此直放到底，爆岀十五倍冷門，打開在港勝門。

賽後「精英高球」馬主黃進達說：「『精英高球』今場面對大熱門『大愛無疆』，賽前練馬師對我表示『精英高球』只有三歲，仍然很年輕，持續進步中，近期狀態不錯，因此我對愛駒今場都有一定期望，但不會想到馬兒可以穩勝。『精英高球』今場順利取勝，我都很開心。」

練馬師蘇偉賢說：「『精英高球』只有三歲，原本想跑三歲分齡賽，但賽程不多，此馬是David Price為馬主引入，質素不錯，馬有速度，因此今場叫班德禮擺前走，騎者做足策騎指示。班德禮賽後表示，『精英高球』非常稚嫩，出頭後不知道做甚麼，馬兒始終只是三歲馬，仍然很質新，需要不斷學習，希望牠不斷改進自己，再為馬主黃生建功。」

