獨家猛料│「海鑽石」第三度重用舊名

周日沙田賽事，第二場的游廄「海藍寶」在港初出，這個馬名已是第三度舊名重用：第一匹「海鑽石」是由已故練馬師方祿麟訓練，在港累積八捷；第二匹則是由已榮休的大摩訓練，在港亦贏出五場頭馬。至於現役由游達榮訓練的「海鑽石」，能否如前兩駒同名馬般是多捷馬，令人期待。

至於周日在港初次登場的「海鑽石」，馬主香港高爾夫球會賽馬團體的馬主成員大多是資深馬主，如「一定超」馬主何志豪、「得意佳作」馬主陳耀星、「騰達勇士」馬主梁孔德等，且看這匹由游達榮訓練的馬，會否為這班資深馬主帶來好成績。

陳嘉甜