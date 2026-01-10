多位馬主出席今早跑馬地試閘
更新時間：13:31 2026-01-10 HKT
今早跑馬地舉行試閘，多位馬主撐場，觀看旗下馬匹出試，出席馬主包括香港馬王「嘉應高昇」馬主團體經理人梁錫光、「辣」系馬主吳創木和其家人、「和平波」、「愛心波」、「正義波」等馬主蘇振雄及其太太、兒子蘇志康Alex；「祝願」三位女馬主車曉紅、唐獻芳、許禮詩；「跑得」系馬主劉寶文及其太太；「致力之城」馬主凌基偉等等，場面非常熱鬧。
值得一提是「跑得」系馬主劉寶文和太太吳慧思今早到場觀看試閘，期間和廖康銘傾談良久。明天沙田賽事，劉寶文和其太太吳慧思的「駿跑得」及「駿跑得」分別出戰第八及九場，這兩駒均交由廖康銘訓練，力爭佳績。
