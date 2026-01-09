Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「喜蓮勁感」弗到漏油

馬圈快訊
更新時間：15:02 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:02 2026-01-09 HKT

今朝出跳的周日參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，場面較為冷清，現摘錄如下。

「智多多寶」戴頭罩由楊明綸跳一段，重口馬捉實側住頭走，神態可以身壯色潤，論態相當不俗。「喜蓮勁感」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神且唔再搶口，神生步爽馬身又靚，更進一步弗到漏油。

「天星」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦結實，神態對辦力度未減。「金駒永騰」戴頭罩由金誠剛跳兩段，輕鬆自如步伐爽朗，馬身又夠壯碩，神采奕奕漸入佳境。

「包裝旋風」戴頭罩由班德禮跳兩段，依舊跳來似模似樣，身輕步挺又夠活力，火氣保持有餘。「中國心」戴頭罩由潘頓跳一段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，神采奕奕，具備爭勝水準。

「威利金箭」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀企理灰馬身好壯。「海鑽石」助手跳兩段，戴頭罩及鼻箍，馬頭岳得高，然而收身靚現線條，落腳夠輕快流暢，觀感不俗。

「紅磚戰士」戴頭罩由助手跳兩段，一直豎尾有點分心，毛色亦淡淡哋，走勢平淡欠好感。「八仟財陞」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，最重要唔懶神情專注。

勁進駒走勢硬淨

「勁進駒」神色活躍馬身好靚，打仔馬長期呈勇。
「勁進駒」戴頭罩由紀仁安跳兩段，走勢硬淨勁度未減，神色活躍馬身好靚，打仔馬長期呈勇。「快活同盟」戴頭罩由何澤堯跳兩段，有點重身且落腳拖泥帶水，有質未熟仍待調教。

「手到再來」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，帶點均速過步暢順，然而火力好一般，神色淡無起色。「準希望」戴頭罩由巴度跳一段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

兆文

