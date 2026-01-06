希威森「蓮冠皇」「精彩福星」

希威森剛周日策騎「旺旺嘉駒」贏得今季第十五場頭馬，而且至今連贏三個賽日，顯然手風轉旺。明晚跑馬地夜賽，希威森只有三匹坐騎上陣，但他揚言貴精不貴多，「蓮冠皇」和「精彩福星」均具機會爭勝，屆時一定全力以赴，務求乘勝追擊。

蓮冠皇收復前失

「蓮冠皇」最近兩場增程跑一六五○米，結果均取得亞軍。

廖廄「蓮冠皇」最近兩場增程跑一六五○米，結果均取得亞軍，明晚再攻同程，希威森說：「雖然『蓮冠皇』增程出擊後尚未取得勝利，但牠的演出仍令我感到滿意，例如上場牠的排位並非理想，卻仍然力拼得第二，根本難度非輕，賽後此駒獲得足夠時間休息和回復狀態，今次再跑同程，狀態肯定不成疑問，加上馬兒累積過去兩場的經驗後，如今再跑中距離賽事，可望演出進步，『蓮冠皇』有機會在此收復前失，贏回一場頭馬。」

精彩福星速度十足

「精彩福星」上場初跑谷草一千米力拼得第三。

希廄「精彩福星」上場初跑谷草一千米，即憑本身速度上名，相隔三個星期之後，明晚再跑同程，希威森說：「『精彩福星』速度十足，理應合跑谷草短途賽，所以上場能力拼跑第三，令牠在日後部署上有更多選擇。明日牠再跑一千米，跟多匹快馬同場，爭勝難度不低，屆時「精彩福星」的取勝關鍵，在於能否起步後順利貼欄搶放，得以發揮本身速度。希望『精彩福星』有較佳的際遇，便有機會爭勝。」

對於另一匹坐騎「縱橫大兄」，希威森表示此駒初出即在直路賽上名，證明本身具有質素，但牠始終只是三歲馬，跟年長馬和經驗較豐富的對手交鋒，自然較為蝕底，不過隨着本身出賽經驗增多，陣上演出亦逐漸有進步，再者狀態亦有提升。今次列陣谷草千二米，實屬射程範圍，希望屆時走得更接近，至走入三甲一席歸來。

文傑