Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森「蓮冠皇」「精彩福星」

馬圈快訊
更新時間：18:43 2026-01-06 HKT
發佈時間：18:43 2026-01-06 HKT

希威森剛周日策騎「旺旺嘉駒」贏得今季第十五場頭馬，而且至今連贏三個賽日，顯然手風轉旺。明晚跑馬地夜賽，希威森只有三匹坐騎上陣，但他揚言貴精不貴多，「蓮冠皇」和「精彩福星」均具機會爭勝，屆時一定全力以赴，務求乘勝追擊。

蓮冠皇收復前失

「蓮冠皇」最近兩場增程跑一六五○米，結果均取得亞軍。
「蓮冠皇」最近兩場增程跑一六五○米，結果均取得亞軍。

廖廄「蓮冠皇」最近兩場增程跑一六五○米，結果均取得亞軍，明晚再攻同程，希威森說：「雖然『蓮冠皇』增程出擊後尚未取得勝利，但牠的演出仍令我感到滿意，例如上場牠的排位並非理想，卻仍然力拼得第二，根本難度非輕，賽後此駒獲得足夠時間休息和回復狀態，今次再跑同程，狀態肯定不成疑問，加上馬兒累積過去兩場的經驗後，如今再跑中距離賽事，可望演出進步，『蓮冠皇』有機會在此收復前失，贏回一場頭馬。」

精彩福星速度十足

「精彩福星」上場初跑谷草一千米力拼得第三。
「精彩福星」上場初跑谷草一千米力拼得第三。

希廄「精彩福星」上場初跑谷草一千米，即憑本身速度上名，相隔三個星期之後，明晚再跑同程，希威森說：「『精彩福星』速度十足，理應合跑谷草短途賽，所以上場能力拼跑第三，令牠在日後部署上有更多選擇。明日牠再跑一千米，跟多匹快馬同場，爭勝難度不低，屆時「精彩福星」的取勝關鍵，在於能否起步後順利貼欄搶放，得以發揮本身速度。希望『精彩福星』有較佳的際遇，便有機會爭勝。」

對於另一匹坐騎「縱橫大兄」，希威森表示此駒初出即在直路賽上名，證明本身具有質素，但牠始終只是三歲馬，跟年長馬和經驗較豐富的對手交鋒，自然較為蝕底，不過隨着本身出賽經驗增多，陣上演出亦逐漸有進步，再者狀態亦有提升。今次列陣谷草千二米，實屬射程範圍，希望屆時走得更接近，至走入三甲一席歸來。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
6小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
9小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
22小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
10小時前