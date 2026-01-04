Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「睿盛人生」大熱勝出

馬圈快訊
更新時間：16:13 2026-01-04 HKT
發佈時間：16:13 2026-01-04 HKT

今日第七場二班千六米，潘頓策騎的「睿盛人生」以大熱門身份順利取勝。

賽後練馬師伍鵬志說：「我問了潘頓可否繼續夥拍『睿盛人生』出爭今屆四歲馬經典賽事系列，潘頓則回覆我，說要給予他多一點時間。『睿盛人生』今場在潘頓胯下出閘很快，馬兒跑來有點生硬，會四圍望，有點鬥口，此馬今場負一三○磅仍然順利取勝，表現不錯，將來可以跑更長途程。『睿盛在生』前一場於黃寶妮胯下一出即勝，當時馬兒的走勢不規矩，上場再出，沿途際遇不利，敗難作準，今場易配潘頓，馬兒交出應有水準，順利取勝。」

