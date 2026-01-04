Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「威武年代」紀仁安起孖

更新時間：15:21 2026-01-04 HKT
發佈時間：15:21 2026-01-04 HKT

前法國冠軍騎師紀仁安在元旦日憑「安都」贏馬後，今日繼續取得佳績，在第一場夥拍姚廄的「全神貫注」勝出後，在第五場又策騎呂健威馬房的「威武年代」贏馬，順利起孖，並在騎師王積分表上以二十四分領先。

呂健威今日以「威武年代」勝出在港第九百九十介場頭馬，再贏多兩場頭馬便能闖一千W大關。紀仁安策騎「威武年代」沿途曾經跌鞭，末段以手拍馬身，仍然可順利取勝。紀仁安以「全神貫注」和「威武年代」起孖。

呂健威說：「『威武年代』雖然跌鞭，幸好紀仁安的韁繩掌控得宜，令馬兒跑得很暢順，順利跑出應有的水準。『威武年代』自從上季贏馬後，一直都未能重敲勝門，我便不斷摸索，安排牠嘗試不同場地和路程。我覺得沙田千四米對此馬來說是最好，紀仁安騎牠的發揮出色，可以令馬匹可以放鬆跑。紀仁安末段跌鞭都贏馬。至於『威武年代』過往曾在快活谷排外檔，有些騎師為了搶位，早段太騎牠，令馬匹末段無以為繼。」

