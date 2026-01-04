馬場密探048｜「全神貫注」先拔頭籌

今日沙田賽事，頭場五班千四米由姚本輝馬房的「全神貫注」於紀仁安胯下凱旋而歸，先拔頭籌。

賽後姚本輝受訪時說：「『全神貫注』在五班負磅不重，評分有微利，今場起用紀仁安，是因為機緣，他可以騎輕磅，是理想人選，事實上今場頭馬的爭勝關鍵，也是歸功於騎師。此馬在前一場戴眼罩，五班馬我要不斷嘗試配備，看哪個對馬兒起了正面的作用，此配備對馬兒確實起了正面的作用，今場順利取勝。」

