獨家猛料│王氏兄弟生力軍 「帶贏來」登場
更新時間：19:45 2026-01-03 HKT
曾經養有「日日精彩」、「天天精彩」、「帶盈來」、「帶福來」、「包剪揼」及「飛行棋」等多駒的馬主，王文揚和弟弟王家揚周日將有新馬初次登場，王氏兄弟合夥的希廄「帶贏來」，本周日將出戰第三場四班千二米泥地。
「帶贏來」交由希斯訓練，在港初出即跑泥地，馬兒賽前曾經出試泥閘，仄準性能，今場在港初出跑泥地，相信非無的放矢。
「帶贏來」今場由田泰安策騎，剛周四元旦日，他夥拍希廄的「風雲武士」擊敗天王郭富城的「舞林密碼」贏馬，攜手捧走三級賽1400米華商會挑戰盃，這對騎練組合今期再以「帶贏來」、「星威心得」合作，且看能否再建佳績。
