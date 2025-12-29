麥文堅首天到場操馬成焦點
更新時間：11:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-29 HKT
今早沙田的晨操焦點，落在22歲愛爾蘭新星騎師麥文堅上，這位年輕騎師今早首天在沙田晨操露面，首天復課操馬，並在試閘中試了「喜蓮勁感」及「果然僥倖」。第一組試閘原本由紀仁安試「喜蓮勁感」；今早改了麥文堅；第五組「果然僥倖」原本由何澤堯試閘，今早亦改了由麥文堅出試。
麥文堅雖然年紀輕輕，但已經贏過不少大賽，他更曾經夥拍「道德美鑽」在美國贏出一級賽育馬者盃草地大賽，前景無限。麥文堅來港前為練馬師岳本賢效力，後者是殿堂級練馬師岳伯仁的兒子。麥文堅表示十分幸運能獲得機會來港客串三個月，香港不乏頂級騎師，和這班頂尖騎師同場較量，可以磨練自己，提升自己的騎功，令這位後生仔十分期待。
陳嘉甜
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT