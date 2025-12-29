麥文堅首天到場操馬成焦點

今早沙田的晨操焦點，落在22歲愛爾蘭新星騎師麥文堅上，這位年輕騎師今早首天在沙田晨操露面，首天復課操馬，並在試閘中試了「喜蓮勁感」及「果然僥倖」。第一組試閘原本由紀仁安試「喜蓮勁感」；今早改了麥文堅；第五組「果然僥倖」原本由何澤堯試閘，今早亦改了由麥文堅出試。

麥文堅雖然年紀輕輕，但已經贏過不少大賽，他更曾經夥拍「道德美鑽」在美國贏出一級賽育馬者盃草地大賽，前景無限。麥文堅來港前為練馬師岳本賢效力，後者是殿堂級練馬師岳伯仁的兒子。麥文堅表示十分幸運能獲得機會來港客串三個月，香港不乏頂級騎師，和這班頂尖騎師同場較量，可以磨練自己，提升自己的騎功，令這位後生仔十分期待。

