馬場密探048｜「志滿同行」輕鬆補中

更新時間：14:09 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-27 HKT

上季尾轉投文家良馬房的「志滿同行」，上場復岀遇上大冷馬「香港仔」，結果不敵得第二後，今日原裝配搭再跑同程，終於輕鬆贏馬補中，文家良今季頭馬數字上升至十七場。

賽後練馬師文家良說：「『志滿同行』上場排外檔，形勢不利，走外疊蝕位，今場排一檔，我想充分運用排一檔的優勢，請奧爾民不要擺太後，最理想是守在四、五位，結果馬兒大勝三個馬位，表現不錯。『志滿同行』上季在希斯馬房時，可能仍然未成熟，水土不服，今季更為成長，加上評分有利，今季交回應有水準，希望馬兒升上三班仍持續有好成績。」

