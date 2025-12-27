馬場密探048｜「志滿同行」輕鬆補中
更新時間：14:09 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-27 HKT
上季尾轉投文家良馬房的「志滿同行」，上場復岀遇上大冷馬「香港仔」，結果不敵得第二後，今日原裝配搭再跑同程，終於輕鬆贏馬補中，文家良今季頭馬數字上升至十七場。
賽後練馬師文家良說：「『志滿同行』上場排外檔，形勢不利，走外疊蝕位，今場排一檔，我想充分運用排一檔的優勢，請奧爾民不要擺太後，最理想是守在四、五位，結果馬兒大勝三個馬位，表現不錯。『志滿同行』上季在希斯馬房時，可能仍然未成熟，水土不服，今季更為成長，加上評分有利，今季交回應有水準，希望馬兒升上三班仍持續有好成績。」
最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
2025-12-26 12:06 HKT
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
2025-12-26 13:14 HKT
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕 多張合照氛圍奇怪並不尋常
2025-12-26 11:00 HKT