馬場密探048｜「極上紗瓏」羅富全500W

二○二五年最後一次賽事，今日在沙田馬場舉行，頭場四班千四米條件賽，羅富全馬房的「極上紗瓏」越賣越熱，開跑時賠率跌至二點一倍，結果由華將潘明輝一放到底輕鬆贏馬，今場亦是羅富全從練以來第五百場頭馬。

羅富全憑「極上紗瓏」取得在港第五百場頭馬，而此馬是羅富全練馬師團體馬，成員廖齡儀是羅富全的襯家，因此這場頭馬對於練者來說，更具意義。

羅富全說：「『極上紗瓏』今場負一三四磅，牠只有三歲馬，並不容易，結果牠造出快時間取得連捷，表現比我預期中好，相信馬兒的前景不錯，升上三班負輕磅會更跑。」

羅富全又說：「『極上紗瓏』成為我在港的第五百場頭馬，此馬是練馬師團體馬，對我來來說，意義重大。而回顧我在港的五場頭馬中，我對難忘是在港第一場頭馬『銘記心中』，當時感覺真是刻骨銘心，因為當時不想給人睇低；另外，在港從練第二季贏國際賽及打吡，都是很難忘。我從練頭幾季表現不錯，我正努力物色良駒，始終贏大賽是每一位練馬師的夢想，但良駒可遇不可求，並非付高價便可買入靚馬，需要運氣，我會繼續努力。 我十分感謝家人一直的支持，馬房團隊的努力付出，和馬主的信任和支持，我會繼續努力，希望贏大賽和更多頭馬。」

按下圖睇更多相片：