獨家猛料│丁永強欣賞伍鵬志
更新時間：14:13 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:13 2025-12-26 HKT
伍鵬志是香港年輕的華人練馬師，若要數練者的招牌馬，「我為您」在港取得六捷，肯定榜上有名，伍鵬志練馬功力備受讚賞。
「我為您」馬主丁永強十分欣賞伍鵬志，同主馬「我做到」在伍鵬志的訓練下，在港暫時也取得四場頭馬，表現十分出色。丁永強的生力軍「我最好」將在周末初次登場，角逐第二場四班千二米，相信伍鵬志都希望能為這位忠實馬主再度建功。
陳嘉甜
