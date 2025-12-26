獨家猛料│丁永強欣賞伍鵬志

伍鵬志是香港年輕的華人練馬師，若要數練者的招牌馬，「我為您」在港取得六捷，肯定榜上有名，伍鵬志練馬功力備受讚賞。

「我為您」馬主丁永強十分欣賞伍鵬志，同主馬「我做到」在伍鵬志的訓練下，在港暫時也取得四場頭馬，表現十分出色。丁永強的生力軍「我最好」將在周末初次登場，角逐第二場四班千二米，相信伍鵬志都希望能為這位忠實馬主再度建功。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜