「自強不息」「金鑽貴人」齊獲邀請遠征沙特

早前香港共有五駒報名沙特盃賽馬日，其中「自強不息」和「金鑽貴人」這兩匹由文家良訓練的香港賽駒，已經收到沙特方面發出的正式邀請，屆時會遠征沙特。「自強不息」將出戰泥地1200米G2維雅德泥地短途錦標；至於「金鑽貴人」則角逐1351米G2 草地短途錦標。

「自強不息」將出戰泥地1200米G2維雅德泥地短途錦標。

「金鑽貴人」則角逐1351米G2 草地短途錦標。

而有分報名出爭沙地阿拉伯沙特盃的「浪漫勇士」，馬主劉栢輝和沈集成均決定馬王當前的目標是主攻三冠長途，今季不會再戰沙特盃。

有分報名出爭沙地阿拉伯沙特盃的「浪漫勇士」，馬主劉栢輝 (右) 和沈集成 (左) 均決定馬王當前的目標是主攻三冠長途，今季不會再戰沙特盃。

陳嘉甜

