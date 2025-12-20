Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│紀仁安連贏三日多囍

更新時間：18:15 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-20 HKT

今季來港客串三個月的法國騎師紀仁安，自上周日捧走香港瓶後手風漸順，剛周三已勝出「燭光晚餐」，今午他在第二場夥拍伍廄「金多囍」贏馬，個人連贏三個賽日，這亦是此馬在港首捷。

賽後伍鵬志說：「『金多囍』今季一再跑得好，接二連三地接近，且泥地、田草均合，由於離下次泥地賽事有一段頗長時間，因此我部署牠今戰跑田草千二米。早前『金多囍』曾試谷閘，但似乎不太喜歡場地，千四米對牠來說又稍長，我覺得暫時仍以泥地千二米及田草千二米最合發揮。上仗紀仁安初替此馬策騎已獲亞，今次再執韁更熟習馬性，發揮起來得心應手，果然順利補中。」

