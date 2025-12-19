香港五駒報名遠征沙地
更新時間：13:58 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:58 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:58 2025-12-19 HKT
沙特盃賽馬日的各場大賽現已截止報名，香港共有五駒報名，包括「浪漫勇士」和「禪勝輝煌」報跑泥地1800米G1沙特盃；「自強不息」和「昇瀧駒」則報爭泥地1200米G2維雅德泥地短途錦標；至於「金鑽貴人」報爭1351米G2草地短途錦標，現時等待當地馬會的正式邀請。
去年「浪漫勇士」是香港首匹遠征沙特的賽駒，結果在沙地阿拉伯的G1沙特盃跑得第二名，馬主劉栢輝和沈集成受訪時都提及，有意安排此馬再戰沙特盃，令人期待。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
2025-12-17 18:00 HKT
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
2025-12-18 10:46 HKT