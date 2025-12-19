香港五駒報名遠征沙地

沙特盃賽馬日的各場大賽現已截止報名，香港共有五駒報名，包括「浪漫勇士」和「禪勝輝煌」報跑泥地1800米G1沙特盃；「自強不息」和「昇瀧駒」則報爭泥地1200米G2維雅德泥地短途錦標；至於「金鑽貴人」報爭1351米G2草地短途錦標，現時等待當地馬會的正式邀請。

去年「浪漫勇士」是香港首匹遠征沙特的賽駒，結果在沙地阿拉伯的G1沙特盃跑得第二名，馬主劉栢輝和沈集成受訪時都提及，有意安排此馬再戰沙特盃，令人期待。

陳嘉甜